Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans

Владимир Зеленский в одной из соцсетей репостнул украинскую модель OnlyFans Анну Малигон. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Вскоре он удалил эту запись, однако ее успели заметить многие СМИ.

Малигон родилась в 2003 году в Харькове, но после начала специальной военной операции уехала в США. Ее страницы в социальных сетях пестрят фото и видеозаписями откровенного содержания.

Ранее Государственная налоговая служба Украины сообщила, что модели OnlyFans задолжали стране почти 385 миллионов гривен (9,3 миллиона долларов) налогов за контент. В стране размещение порнографии считается уголовным преступлением, однако у самой компании есть официальная регистрация.

При этом владелец сервиса, уроженец Одессы Леонид Радвинский, продолжает стремительно богатеть. Только за прошлый год ему выплатили дивиденды в размере более 700 миллионов долларов.