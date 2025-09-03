Сегодня 18:41 Тайны порнобарона с одесской пропиской. Почему владелец OnlyFans никогда не дает интервью 0 0 0 Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Единственный владелец скандально известного сервиса OnlyFans продолжает стремительно богатеть: за прошлый год онлайн-платформа выплатила ему дивиденды в размере 701 миллиона долларов. При этом о бизнесмене неизвестно практически ничего: он почти не появляется в свете и никогда не дает интервью.

Второй после TikTok С начала нулевых самой влиятельной платформой в порноиндустрии оставался Pornhub. И как знать, может быть, так бы оно бы и было до поры до времени, но нагрянул ковид: с начала пандемии OnlyFans сместил Pornhub с вершины и в 2024 году стал главной платформой с секс-контентом.

Доход площадки непрерывно растет: в 2023-м он превышал шесть миллиардов долларов, а через год перешагнул за семь миллиардов. Данные об этом есть в открытом доступе, так как компания Fenix International, владеющая OnlyFans, зарегистрирована в Великобритании и обязана публично отчитываться о финансовом состоянии.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Осенью прошлого года в секрете растущей влиятельности площадки, опираясь на отчеты Fenix International, пытался разобраться бизнес-аналитик Мэтью Болл. По итогу эксперт пришел к выводу, что OnlyFans можно считать самой успешной британской компанией, основанной после стартапа DeepMind (его купил Google), и самой значимой платформой, созданной после TIkTok. Также Болл убежден, что эротический сервис вполне можно считать самой успешной платформой, зарабатывающей на пользовательском контенте. Сколько зарабатывают на OnlyFans Общее число пользователей OnlyFans, по последним данным, превысило 300 миллионов, а число авторов — четыре миллиона. Последние делают выбор в пользу этого сервиса, поскольку им уходит 80% от продажи контента. Связано это в том числе с тем, что OnlyFans не платит комиссию с транзакций в 15-20% Apple Store и Google Play, так как приложения у платформы нет.

Но заработок между пользователями вместе с тем распределен очень неравномерно: 73% всех доходов забирают 10% самых популярных авторов. Среди них, к слову, полно знаменитостей, например актриса и модель Эмбер Роуз, сводная сестра Кейт Мосс Лотти Мосс, дочь голливудских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин, сама Дениз Ричардс и многие другие.

Фото: Billy Bennight/AdMedia / www.globallookpress.com

Но не все звезды задерживаются там надолго. В числе покинувших платформу — Карди Би. Она использовала OnlyFans для общения с поклонниками, делилась сокровенными моментами своей жизни, обсуждала материнство и карьеру. Покинула площадку и Белла Торн, заработавшая (внимание!) миллион долларов за сутки после регистрации аккаунта. Ее, правда, успели обвинить в том, что она испортила репутацию сервиса, так как она якобы обещала более откровенный контент, чем предоставила. Получала миллионы на этом сервисе и Блэк Чайна, но в итоге тоже ушла, решив сосредоточиться на других проектах.

Таблоид Daily Mail обратил внимание, что новым трендом на OnlyFans стал приход на платформу спортсменов и спортсменок ради общения с фанатами напрямую. Для сервиса это направление имеет большое значение, чтобы перестать ассоциироваться только с сексом, а быть площадкой с самым разным контентом.

Кто владеет OnlyFans Единственный владелец сервиса — долларовый миллиардер, украинский еврей из Одессы, натурализованный американец Леонид Радвинский. Или, как его еще несколько лет назад назвал Forbes, «порнобарон из Флориды». Сейчас ему 43 года. Он никогда не общается с прессой и чистит информацию о себе в публичных источниках.

Осенью 2018 года Радвинский купил 75% малоизвестной тогда компании под названием OnlyFans. На тот момент площадка представляла собой видеосервис с элементами социальной сети, где актеры фильмов для взрослых могли зарабатывать, не выходя из дома. Создавали контент по большей части звезды порно, а пользователи, которых называют «фанатами», должны были платить абонентскую плату (от 4,99 доллара до 49,99 доллара в месяц). Себе актеры оставляли 80% заработанного.

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бизнес OnlyFans взлетел во время пандемии, когда миллионы одиноких людей оказались заперты в своих домах из-за коронавируса. В 2020-м выручка сервиса подросла до 400 миллионов долларов (+54% к показателю годом ранее). В 2021-м Forbes подсчитал, что доля Радвинского в Fenix International (материнской компании OnlyFans) сделала его миллиардером с состоянием около 1,8 миллиарда долларов. Но, помимо финансовых данных, о бизнесмене практически никто и ничего не знал. Комментировать успех платформы в 2020-м он не стал, просто не отвечал на просьбы об этом. Но СМИ, вместе с тем, конечно, смогли кое-что раскопать. И да — образ оказался нелестный.

Выяснилось, что почти 20 лет назад бизнесмен был «властелином» небольшой империи веб-сайтов с порноссылками, где рекламировали доступ к нелегальным и украденным паролям к порносайтам, в том числе к таким, где могли выкладывать видео с несовершеннолетними. По крайней мере, так гласили рекламные объявления.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Никаких доказательств того, что какой-либо из сайтов Радвинского действительно был связан с детской порнографией, нет, но вместе с тем при просмотре архива сайта Wayback Machine журналисты Forbes обнаружили 11 ресурсов, созданных в конце 1990-х и начале 2000-х годов Радвинским и его компанией Cybertania. В их числе — Password Universe, где в 2000-м опубликовали ссылку на сайт, утверждавший, что он предлагает педофилам более 10 тысяч «паролей к нелегальным сайтам с малолетними». А в 99-м на сайте Working Passes разместили ссылку на «самый горячий хардкор с несовершеннолетними». Год спустя на другом сайте — Ultra Passwords — рекламировали ссылку и на видео с подростками, и на «самый популярный сайт с зоофилией». Сейчас старые сайты Радвинского удалены из архива — произошло это после того, как Forbes попытался побеседовать с Wayback Machine.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Baza называет Радвинского беспринципным, аддиктивным программистом-эмигрантом и визионером, из-за которого интернет сейчас полон спама, мусорной рекламы порно и вебкам-сервисов, бесконечных переадресаций и фишинговых писем. Причем бизнесмен настолько скрытный, что о его делах и состоянии не в курсе даже семья. Ну или родственники просто обучены делать вид, что ничего не знают. Так поступил отец Радвинского Савелий во время беседы с корреспондентом Baza несколько лет назад. Звонок застал его в Одессе. «Леня безумно талантливый мальчик был. Первый вирус он написал в девять лет. И он всегда тяготел к порнографии, занимался сайтами знакомств, всякое такое», — поделился тогда Радвинский. С Украины в США семейство Радвинских уехало, когда «безумно талантливому Лене» было шесть. Его родители при этом успели заключить 50 сделок с недвижимостью на миллионы долларов. По мнению источников Baza, отец Леонида также мог быть связан с Одесским морским портом, а его вторая жена работала в управляющей компании 14-го причала в центре Одессы.