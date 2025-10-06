Модели Onlyfans задолжали Украине почти 10 млн долларов налогов

Долги по налогам украинских моделей с Onlyfans превысили 9 миллионов долларов

Зарабатывающие на размещении контента и прямых эфирах на Onlyfans налоговые резиденты Украины накопили долг по налогам на сумму 384,7 миллиона гривен (9,3 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на данные Государственной налоговой службы страны сообщила газета «Экономическая правда» .

В ведомстве подчеркнули, что неуплаченные налоги накопились в период с 2020 по 2022 год.

«Общая сумма налогового долга, который возник у физических лиц — налоговых резидентов Украины <…> с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания-владелец Onlyfans) в течение 2020–2022 годов, составляет 384,7 миллиона гривен», — заявили в пресс-службе.

Налоговики отметили, что компания предоставила полную информацию о доходах украинских вебкамщиков и моделей только в начале сентября. После этого все данные направили в территориальные управления для взыскания денег с должников.

Авторы материала напомнили, что платформу Onlyfans пользователи используют для размещения и монетизации порнографического контента, что на Украине является уголовным преступлением. Но компания — владелец сайта имеет в стране официальную регистрацию, с нее, как и с получающих доходы создателей материалов, взимают налоги.

Для Украины Onlyfans платформа не чужая. Переехавший в США уроженец Одессы Леонид Радвинский в 2018 году купил 75% доли малоизвестного сайта и раскрутил до главной платформы вебкама.