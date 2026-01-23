Сверхсекретные переговоры. Раскрылись необычные детали встречи по Украине в ОАЭ

ТАСС сообщило о закрытом формате переговоров России и Украины в Абу-Даби

Старт долгожданных трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной в ОАЭ прошел в обстановке строжайшей секретности. Как сообщили источники ТАСС , знакомые с ситуацией, первый раунд встреч, начавшийся вечером 23 января, получил статус «максимально закрытого».

Организаторы предприняли беспрецедентные меры безопасности: место проведения консультаций не раскрывается, а присутствие журналистов исключено полностью.

По словам собеседника агентства, такой «режим тишины» будет действовать как минимум на протяжении первого этапа дискуссий. Стороны намерены избежать преждевременных утечек.

Несмотря на закрытость рабочих сессий, протокольная часть осталась за хозяевами площадки. Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян лично встретился с главами делегаций всех трех стран.

Шейх пожелал переговорщикам успехов, выразив надежду, что площадка Абу-Даби поможет сделать «ощутимые шаги» к прекращению конфликта.

Со стороны России в переговорах участвуют представители Минобороны, лидером делегации стал начальник ГРУ Игорь Костюков.

США представляют спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую группу возглавляет Рустем Умеров. Двухдневный дипломатический марафон должен завершиться 24 января.