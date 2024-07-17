Зеленский рассказал, кого обменяли на российских военнопленных

Зеленский рассказал о возвращении на Украину 95 военных ВСУ и Нацгвардии

На Украину в результате обмена с Россией вернулись 95 военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и пограничных войск. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он поблагодарил свою команду, занимающуюся вопросами обменов, и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество.

Россия и Украина 17 июля провели масштабный обмен военнопленными по схеме «95 на 95». Теперь освобожденных доставят в Москву, где им предстоит реабилитация.

Предыдущий подобный обмен — по схеме «90 на 90» — состоялся 25 июня.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец анонсировал масштабный обмен женщинами-военнопленными с Россией.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала диалог с Украиной по обмену пленными непростым. По ее словам, еще немало российских военнослужащих остаются в плену.