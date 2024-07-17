Диалог с Украиной по обмену пленными назвали непростым

Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по обмену пленными

Фото: РИА «Новости»

России и Украине непросто выстраивать диалог по вопросам обмена пленными. На это указала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

«Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идет диалог. И еще немало наших военнослужащих остаются в украинском плену», — подчеркнула она.

Омбудсмен выразила благодарность Минобороны и сотрудникам спецслужб, благодаря которым российские военные возвращаются в Россию к семьям.

В ходе состоявшегося обмена, добавила Москалькова, прошла встреча с представителем офиса украинского уполномоченного по правам человека. Стороны обсудили предстоящие совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей.

О возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих ранее сообщили в Минобороны. Посредничество в миссии оказали ОАЭ.

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