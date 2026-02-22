CNN: Зеленский пережил 10 покушений за последние четыре года

Президент Украины Владимир Зеленский уже пережил более 10 покушений на свою жизнь. Об этом сообщил телеканал CNN .

Западные союзники предлагали украинскому лидеру и его семье убежище за границей, но он предпочел остаться в Киеве. По данным издания, Зеленский пережил не только около дюжины покушений якобы со стороны России, но и коррупционный скандал.

Источник, близкий к президенту, рассказал CNN, что российские агенты якобы сняли квартиры рядом с его офисом с приказом устранить его. По мнению авторов публикации, отстранение Зеленского от власти являлось частью плана по захвату Украины.

При этом украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале высмеял эту информацию.

«Раньше на такого рода вбросы находилось хотя бы 10% тех, кто им верил. Сейчас читаешь комментарии — 100% смеются над этим бредом сумасшедшего о том, что Зеленский пережил 10 покушений», — написал он.

Блогер добавил, что власти на каком-то этапе полностью потеряли контроль над мнением людей в соцсетях.

Ранее в Раде потребовали отставки Зеленского после того, как в отчете конгресса США появилась информация, что бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич непосредственно причастен к коррупции в компании «Энергоатом».