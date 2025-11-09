Прячущийся в бункере Зеленский молил Столтенберга о бесполетной зоне над Украиной

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский дозвонился до него из бункера с просьбой создать бесполетную зону над Украиной. В интервью британской газете The Times он отметил, что украинскому лидеру отказали.

«Он позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: „Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство“», — вспомнил Столтенберг.

По его словам, Зеленский напомнил ему про закрытие натовскими силами неба над Боснией и Герцеговиной во время конфликта в Югославии, но это не помогло.

Бывший генсек тогда заявил главе киевского режима, что альянсу пришлось бы вывести из строя российские системы противовоздушной обороны в России и Белоруссии, чтобы не попасть под прицел их ракет. Кроме того, натовцы были бы вынуждены сбивать самолеты или вертолеты ВС РФ.

Столтенберг отметил, что все это могло втянуть НАТО в войну с Россией, что им было не нужно.

Ранее Столтенберг призывал убедить президента России Владимира Путина, что ему не победить на Украине, а для этого следует усилить военную поддержку Киева.