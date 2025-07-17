Захарова сравнила Зеленского с иллюзионистами Гудини и Копперфильдом

Президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить с американскими иллюзионистами Дэвидом Копперфильдом и Гарри Гудини. Такую оценку на брифинге привела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, руки Зеленского все время тянутся к деньгам.

«Поэтому завязывайте, не завязывайте — стоит посыпать денег, и, как у Гудини или у Копперфильда, руки окажутся развязаны. У него четкий инстинкт на это», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что Украина воспринимает решения Запада о продолжении поставок оружия в зону конфликта как сигнал к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Представитель МИД подчеркнула, что поставки ВСУ все большего количества вооружений способны спровоцировать эскалацию террористической деятельности.

Ранее Зеленскому посоветовали не рассчитывать на силу американского оружия против России.