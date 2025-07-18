Экс-министр обороны Украины Умеров возглавил СНБО

Рустем Умеров, несколько дней назад покинувший пост министра обороны Украины, стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Указ Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.

Предыдущим указом Зеленский снял с этой должности экс-главу украинской внешней разведки Александра Литвиненко.

Накануне депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Умеров, который был кандидатом на должность посла в Вашингтоне, не получил агремана из-за того, что у него самого есть гражданство США.

По версии украинских СМИ, близких к офису президента, причина, по которой бывшего министра обороны решили оставить в Киеве, была иной: из украинской столицы он мог бы руководить группой по переговорам с Россией, а из американской — нет.

Новым кандидатом на должность главы украинской дипмиссии в США стала бывшая вице-премьер — министр юстиции Ольга Стефанишина.