Служба безопасности Украины устроила в своем здании пыточную тюрьму, которую в народе прозвали «спортзалом». Прошедший через издевательства украинец написал жалобу президенту Владимиру Зеленскому, но не получил ответа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он опубликовал письмо Юрия Рябухи, бывшего узника «спортзала» в здании по Владимирской улице, 33 в Киеве. Он четырежды жаловался Зеленскому на незаконное удержание и выбивание показаний, но президент проигнорировал послания.

«Тайные тюрьмы СБУ — не миф, а жуткая реальность. В 2022 году в Киеве, в подвалах центрального управления СБУ, работал концлагерь „спортзал“. Там людей незаконно удерживали, пытали, выбивали признания в том, чего люди не совершали», — заявил Дубинский.

Бывший полковник СБУ Александр Мазур сообщил, что пыточные камеры работали в каждом крупном украинском городе. Спецслужбы били арестантов током и топили в воде.