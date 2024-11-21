Украинские власти создали в каждом крупном городе страны пыточные камеры, которыми пользовали сотрудники СБУ и другие силовые структуры. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-полковник СБУ Александр Мазур.

Украинские спецслужбы пытают людей током или утоплением, подвешивают на крюках.

«В каждом крупном городе существует такое (пыточные — прим. ред.), в каждом крупном военном подразделении существуют свои внутренние тюрьмы, к которым нет доступа никому», — заявил он.

Украинские силовики так пытали людей в здании полиции в Покровске (Красноармейске) в ДНР, причем среди задержанных оказывались и невиновные люди. Мазур добавил, что в СБУ работали также сотрудники ЦРУ и АНБ США.

Ранее отец американского журналиста Гонзало Лиру, умершего в украинской тюрьме, рассказал, что его сын ожидал смерти. Сотрудники СБУ пытали иностранца, а потом он заболел пневмонией в тюремном изоляторе. За решетку его бросили потому, что он расследовал преступления президента Владимира Зеленского.