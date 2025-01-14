«Выдавливали глаза». Украинский депутат рассказал о пытках СБУ

Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук впервые раскрыл подробности о пытках, которые он пережил после задержания сотрудниками СБУ из-за возникшего конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

После начала спецоперации Дмитрук поступи на службу в отряд территориальной обороны. В ходе работы на блокпосту в марте 2022 года депутат не пропустил нарушивших правила проезда сотрудников СБУ, которые тут же схватились за оружие.

О конфликте силовики не забыли и на следующий день похитили депутата и двух его помощников на улице и доставили в подвал с мешком на голове.

«Меня кинули на мокрый и холодный пол. Где-то рядом я слышал крики своих друзей, немного дальше — стоны других людей и ужасные звуки пыток», — рассказал Дмитрук.

Нардеп добавил, что на себе узнал, что переживали те, кто попадал в руки украинских спецслужб. По словам политика, перед началом пыток ему связывали руки скотчем за спиной, чтобы он меньше сопротивлялся.

После этого силовики били жертву, топтали ногами, выкручивали пальцы на руках, тушили сигареты об кожу, выдавливали глаза пальцами, имитировали расстрел и водили на крышу, угрожая сбросить и выдать все за суицид.

Пытки прекратились, когда депутат согласился выполнить требования силовиков. По их заказу он на камеру пообещал никогда не критиковать президента Украины Владимира Зеленского и главу кабмина Андрея Ермака, отказался заниматься политикой и вести общественную деятельность.

«Было еще пару спичей с риторикой, которая им необходима. Это видео есть у СБУ», — добавил Дмитрук.

После пережитого ужаса депутат уехал за границу, но вернулся обратно, когда бывшего главу СБУ Ивана Баканова сняли с должности. Но долго на Украине Дмитрук не оставался и снова уехал за границу.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук рассказал о двух пережитых попытках покушения со стороны СБУ. По его словам, оба случая связаны с участником переговорной украинской группы Денисом Киреевым, которого нашли убитым в начале марта 2022 года.

О том, что за ликвидацией политика стояли сотрудники СБУ признал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он пояснил, что силовики по ошибке приняли Киреева за шпиона.