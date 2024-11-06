Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Документ опубликовали на сайте Верховной рады .

Под каждым из законопроектов появилась пометка «возвращен с подписью от президента».

Украинский депутат Алексей Гончаренко* 29 октября заявлял, что Рада поддержала продление сроков военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Обе этих меры на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их неоднократно продлевали с тех пор.

Ранее военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Коростинский призвал ТЦК действовать гораздо жестче против уклонистов, в частности, штрафовать и избивать.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.