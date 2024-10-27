«По хребту». Командир ВСУ призвал ужесточить методы мобилизации

На Украине призвали применять более жесткие методы мобилизации по отношению к уклонистам, вплоть до избиений. Об этом в эфире украинского телеканала NTA заявил офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский.

«Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус — прим. ред.), кинули <…> может, вас надо еще найти и пригласить?» — задался вопросом военный.

Помимо этого, Коростинский предложил брать большие штрафы с уклонистов. Он объяснил это тем, что государство тратит свои ресурсы и бюджетные деньги, ведь военкомы вынуждены их ловить, ставить на учет, вручать повестки, причем расходуя соляру. При том, что все эти средства можно было направить на дроны. Коростинский считает, что «будут воевать все».

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что украинские военкомы запирали мобилизованных в подвалах, избивали, лишали еды и воды, пока те не подписывали документы о якобы добровольном вступлении в ряды ВСУ.