Мобилизацию и военное положение на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года включительно. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, за продление военного положения проголосовали 311 депутатов, мобилизации — 304.

Обе этих меры на Украине приняли еще 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали.

Ранее офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский призвал действовать жестче против уклонистов, в частности избивать и штрафовать. Он добавил, что воевать придется всем жителям Украины.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга