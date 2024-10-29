Мобилизацию и военное положение на Украине продлили еще на 90 дней
Мобилизацию и военное положение на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года включительно. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По его словам, за продление военного положения проголосовали 311 депутатов, мобилизации — 304.
Обе этих меры на Украине приняли еще 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали.
Ранее офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский призвал действовать жестче против уклонистов, в частности избивать и штрафовать. Он добавил, что воевать придется всем жителям Украины.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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