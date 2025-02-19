Зеленский призвал не допустить «Афганистана 2.0» на Украине

Прекращение конфликта на Украине с отступлением с позиций, на которых настаивает Киев и Запад, может привести к повторению ситуации в Афганистане в 2021 году. Такое заявление в беседе с ARD сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Это нельзя просто так отбросить. Так не работает. Я считаю, что никто не заинтересован в повторении сценария Афганистана 2.0», — заявил Зеленский.

Опыт Афганистана демонстрирует последствия того, когда «кто-то бездумно заканчивает что-то и очень быстро уходит», отметил украинский лидер. Он заявил, что Украина не сможет победить без поддержки США, несмотря на опыт в собственном производстве вооружений.

Зеленский заявил, что достигнутые без Украины договоренности «бессмысленны» и о них не может быть и речи. Поэтому США и Россия могут договариваться только о двусторонних отношениях.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Переговоры делегаций двух стран завершились накануне в Эр-Рияде.