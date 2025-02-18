Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться в Эр-Рияде уже на следующей неделе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его мнению, новый глава Белого дома пересмотрел ключевые позиции США по украинскому кризису, что и позволило ему сначала поговорить с Путиным по телефону, а затем договориться о переговорах в Саудовской Аравии.

При этом бывший посол в Москве Майкл Макфол заявил, что переговорщики преследуют разные задачи. Если Россия, по его мнению, прежде всего хочет улучшить двусторонние отношения, то США — урегулировать конфликт на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам и с Владимиром Зеленским, однако правомочность последнего вести такой диалог сомнительна.