Зеленский признал невозможность сбить ракету «Орешник»

Российскую ракету среднего радиуса действия «Орешник» сбить невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве.

Он напомнил, что Украина уже предупреждала своих покровителей в Европе и США об угрозе «Орешника».

«Мы показывали дистанцию, на которую действует „Орешник“, в том числе Германии и Польше. „ Орешник» сбить невозможно. Мы уже знаем это, так как его применяли в отношении Украины», — сказал Зеленский.

Украинское издание Telegraf ранее подсчитало, что подлетное время «Орешника» до Киева с территории Белоруссии составит всего полторы минуты, а до Львова — 2,5 минуты. Быстрее всего «Орешник» способен добраться до столицы Литвы — Вильнюса, на это ракете понадобится лишь минута и четыре секунды.

Ранее стало известно, что «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца 2025 года.