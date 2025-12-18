На Украине подсчитали, за сколько «Орешник» достигнет Киева

Подлетное время «Орешника» из центра Белоруссии до таких ключевых городов, как Киев, составит одну-две минуты. Такими подсчетами поделилось украинское издание Telegraf.

В своих расчетах журналисты издания использовали нейтральную точку отсчета в географическом центре Белоруссии. Она находится примерно между городами Минском и Бобруйском.

«До Ровно ракета может долететь примерно за 1 минуту и 40 секунд, до Луцка — за 1 минуту и 44 секунды, а до Киева — за 1 минуту и 31 секунду, до Львова — за 2 минуты и 24 секунды», — отметили в сообщении.

В статье также подчеркнули, что до Вильнюса российская ракета долетит быстрее всего. Общее время полета составит примерно одну минуту четыре секунды. При этом время подлета до Львова и Варшавы составит всего две с половиной минуты.

Ранее стало известно, что российский ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко объяснял, что гиперзвуковые ракеты нужны республике, чтобы защититься от угроз со стороны Запада.