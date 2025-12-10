Зеленский признал, что Украине не удастся вернуть Крым и вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны в настоящее время нет сил для возврата Крыма. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, сообщил ТСН.

Зеленский подтвердил, что на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял о желании вернуть полуостров, но сейчас, по его словам, «такой возможности не существует».

«Скажу честно. Да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — сказал украинский лидер.

Он также признал, что вступление Украины в НАТО пока невозможно из-за отсутствия консенсуса среди членов альянса. При этом Киев уже подал заявку на ускоренное членство, которую ранее поддержали 11 государств.

Кроме того, Зеленский выразил готовность провести президентские выборы в условиях военного положения, если будут решены вопросы безопасности и легитимности.