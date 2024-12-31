Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для гражданских лиц, прошедших плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Верховную раду.

Украинский парламент принял законопроект 20 ноября, его поддержали 304 депутата.

«Этим законопроектом также упрощается порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести», — уточнило издание.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине в своем докладе, охватившем период с сентября по ноябрь 2024 года, отметило, что киевский режим в ходе мобилизации нарушал свои обязательства, ограничивая конституционные права украинцев на отказ от военной службы по соображениям совести или религиозным убеждениям, сообщил RT.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз иронично поздравил Украину с Новым годом, отметив, что Зеленский планирует снизить призывной возраст до 18 лет до конца января 2025 года.