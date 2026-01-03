«Это не гарантия». В Раде призвали не возлагать на Буданова особых надежд
Депутат Рады Дмитрук: назначение Буданова не гарантирует Киеву мира и реформ
Назначение на пост главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова не гарантирует стране ни мира, ни реформирования власти. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«Назначение Буданова — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти. Но это фактор, который может при определенных условиях дать шанс — на переговоры, на компромисс, на управляемость процессов», — считает парламентарий.
По его словам, многое зависит лично от Буданова. Он может стать частью идущей на дно системы или же запустить серьезные изменения в стране. Что произойдет дальше, станет известно уже в ближайшем месяце.
Дмитрук подробно разобрал, почему назначение Буданова не является обычной кадровой перестановкой и аппаратной ротацией. Он назвал это политическим маркером, позволяющим определить состояние власти, ее страхи и расчеты, а также возможные сценарии переговоров с Россией.
Ранее украинские журналисты опубликовали список предсказаний Буданова, которые не сбылись.