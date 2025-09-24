Зеленский пожаловался на жестокость современного оружия на фоне атак по Новороссийску

Зеленский заявил о жестокости оружия на фоне ударов ВСУ по Новороссийску

Создание глобальных правил по использованию ИИ в разработке оружия не менее важно, чем профилактика распространения ядерного оружия. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН. Запись его выступления опубликовали на YouTube .

«Мы сейчас переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества, потому что на этот раз она включает в себя искусственный интеллект», — сказал украинский президент.

Заявление Зеленского о жестокости современного оружия прозвучало на фоне атак ВСУ по Новороссийску с помощью беспилотников в среду, 24 сентября.

Из-за ударов украинских дронов в городе погибли два человека, пострадали минимум восемь. Местные власти ввели режим ЧС.