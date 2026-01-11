Европейские союзники должны передать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО… нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это все», — отметил Зеленский.

Как подчеркнул украинский лидер, эти ракеты должны быть у ВСУ. Также Зеленский потребовал от союзников сделать новые взносы по программе Prioritized Ukraine Requirements List, в рамках которой партнеры должны закупать вооружение для Украины из американских запасов.

Зеленский закатил истерику после удара России «Орешником» по Киеву и Львову. Он потребовал от союзников предоставить больше систем ПВО.

ВС России ударили «Орешником» по территории Украины в ночь на 9 января. В Минобороны назвали это возмездием на атаку ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области.