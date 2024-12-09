«Наглость или отчаяние». В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении позвонить лидеру США Джо Байдену и требовать приглашения Украины в НАТО. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале написал, что считает слова Зеленского признаком отчаяния.

Слуцкий объяснил, что из заявления Зеленского следует, что звонить избранному президенту США Дональду Трампу тот не видит смысла.

«Что это — наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной „дозе“», — отметил депутат.

Российский парламентарий считает, что Зеленский пытается воспользоваться временем, которое еще есть у Джо Байдена на посту президента США. Украинский лидер намерен попытаться вовлечь Запад напрямую в текущий конфликт, полагает Слуцкий.

«Преступный популизм Зеленского может дорого обойтись всему европейскому континенту», — резюмировал он.

Зеленский встречался с Трампом в Париже 7 декабря. Западные СМИ сообщали, что американский политик такой встречи не хотел, но Макрон его убедил. Ранее спецпосланник Трампа по Украине представил свой план по урегулированию украинского кризиса — публицист Белов в беседе с 360.ru сравнил его с кнутом и пряником.