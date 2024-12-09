Зеленский собрался позвонить Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский позвонит своему американскому коллеге Джо Байдену, чтобы обсудить вступление страны в НАТО. Об этом сообщило местное агентство Укринформ.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», — процитировали президента журналисты.

Зеленский объяснил свое намерением тем, что Байден пока занимает пост президента и «от его позиции многое зависит». Дональд Трамп возглавит Белый дом только в январе и до этого времени обсуждать с ним присоединение к альянсу нет смысла.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. По ее словам, политику выгодно продолжение конфликта. Президент Украины обогащается за счет военных действий.