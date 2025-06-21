Зеленский поспешил опровергнуть побег вице-премьера с Украины

Зеленский: вице-премьер Чернышов не сбежал, он в командировке

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о возможном побеге вице-премьера Алексея Чернышова и заявил, что тот находится в командировке. Об этом написало агентство УНИАН.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Поездка закончится, он должен вернуться», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что поручил Чернышову открывать хабы в разных странах. Кроме того, вице-премьер будет разбираться с вопросом множественного гражданства украинцев.

Ранее Чернышов не вернулся из Австрии, где сопровождал президента Украины. Премьер-министр отвечал за возвращение украинцев из зарубежья. Национальное антикоррупционное бюро Украины планировало сделать его фигурантом дела о незаконном обогащении.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Чернышова первым действующим вице-премьером Украины, сбежавшим за границу.