Крах режима. Сбежавший с Украины вице-премьер отвечал за возвращение беженцев

Бегство вице‑премьер‑министра, министра национального единства Украины Алексея Чернышова показало, что киевский режим находится в состоянии кризиса и вот-вот рухнет. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об этом в Telegram-канале .

Цинизм ситуации, по его словам, заключается в том, что Чернышов по долгу службы отвечал за возвращение украинцев из зарубежья. К тому же он стал первым действующим вице-премьером Украины, сбежавшим за границу. Дмитрук заявил, что произошедшее более чем показательно.

«Для режима — это личный кризис, если можно так выразиться. Чернышов должен был обеспечить „голоса“ украинцев за рубежом — Зеленский по-прежнему рассчитывает на участие в выборах. <…> Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом — факт остается фактом: режим сыпется на глазах», — сказал депутат.

НАБУ планировал сделать Чернышова фигурантом дела о незаконном обогащении. Дмитрук сообщил, что ради его возвращения украинские власти решили надавить на ведомство и создали временную следственную комиссию по расследованию коррупции в правоохранительных органах и судах под руководством нардепа от «Батькивщины» Сергея Власенко и депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского.

Чернышов не вернулся из Австрии, где сопровождал президента Украины Владимира Зеленского. «Известия» сообщили, что за несколько месяцев до побега он давал интервью о борьбе с коррупцией.