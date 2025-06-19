Министр сбежал от Зеленского в Австрию

Журналист Ткач: министр единства Украины Чернышев не вернулся из Австрии

Министр единства Украины Алексей Чернышев, подчиненных которого заподозрили в коррупции, не вернулся из поездки в Австрию с президентом Владимиром Зеленским. Руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач сообщил об этом в Facebook*.

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. <…> По информации источников УП в правоохранительных органах, границу он не пересекал», — сказал репортер.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура 13 июня объявили о расследовании в отношении бывших подчиненных Чернышева в годы работы в «Нафтогазе» и Министерстве регионального развития. Их заподозрили в неправомерном обогащении.

Ранее в Испании убили советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, который выступал против евромайдана, сообщили «Известия». Его тело с пятью огнестрельными ранениями нашли недалеко от школы детей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.