НАТО хочет продолжения конфликта, чтобы забрать часть территорий Украины. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Нардеп отметил, что продолжение конфликта — это не про победу, а про «замедление поражения». И про невозможность восстановления страны после окончания военных действий.

«Поэтому я рассматриваю лозунг НАТО „столько, сколько потребуется“ как неполный, где скрыта самая важная часть», — написал Дубинский.

По замыслу спонсоров, конфликт на Украине должен продолжаться столько, сколько понадобится для того, чтобы страна потеряла самостоятельность и государственность. После поражения захваченные территории отойдут России, а остальная часть — соседям.

«И для РФ, и для ЕС Зеленский — пособник», — заявил Дубинский.

Президент Украины загнал себя в тупик отказом признать российский статус Крыма. После сказанного он не сможет пойти на попятную, для него это будет равносильно самоубийству, отметили в правительстве полуострова.