«Зеленский — пособник». Депутат Рады раскрыл, что НАТО готовит для Украины
Депутат Дубинский: НАТО хочет забрать часть Украины после окончания конфликта
НАТО хочет продолжения конфликта, чтобы забрать часть территорий Украины. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Нардеп отметил, что продолжение конфликта — это не про победу, а про «замедление поражения». И про невозможность восстановления страны после окончания военных действий.
«Поэтому я рассматриваю лозунг НАТО „столько, сколько потребуется“ как неполный, где скрыта самая важная часть», — написал Дубинский.
По замыслу спонсоров, конфликт на Украине должен продолжаться столько, сколько понадобится для того, чтобы страна потеряла самостоятельность и государственность. После поражения захваченные территории отойдут России, а остальная часть — соседям.
«И для РФ, и для ЕС Зеленский — пособник», — заявил Дубинский.
Президент Украины загнал себя в тупик отказом признать российский статус Крыма. После сказанного он не сможет пойти на попятную, для него это будет равносильно самоубийству, отметили в правительстве полуострова.