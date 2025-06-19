Украинский президент Владимир Зеленский загнал себя в тупик отказом признать российский статус Крыма. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель парламента полуострова Владимир Константинов.

«После сказанного, теперь взять и признать для него — все равно что застрелиться. Зеленский и команда — люди без берегов, этим очень опасны», — отметил Константинов

Парламентарий добавил, что руководство киевского режима ничто не связывает с Украиной.

«Это дети доллара, их ничего не связывает с Украиной, они не живут этой страной», — заключил он.

Зеленский неоднократно отмечал, что на переговорах Украина не может обсуждать территориальные вопросы, так как это станет нарушением конституции страны.

Крым стал регионом РФ в 2014 году после референдума, 96,77% крымчан высказались в пользу присоединения к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.