Зеленский посетит завод боеприпасов в родном городе Байдена

AP: Зеленский планирует посетить завод по производству боеприпасов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ, который расположен в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания — родном городе американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Ожидается, что он отправился на армейский завод боеприпасов Скрэнтона в качестве начала напряженной недели в Соединенных Штатах, укрепляя поддержку Украины», — рассказал AP анонимный источник.

Зеленский в США выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, в четверг запланирована встреча в Белом доме с Байденом.

Украинский лидер намерен потребовать у США оружие для реализации «плана победы». Он также может потребовать вступления Украины в НАТО и Евросоюз.