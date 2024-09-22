Зеленский посетит завод боеприпасов в родном городе Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ, который расположен в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания — родном городе американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Ожидается, что он отправился на армейский завод боеприпасов Скрэнтона в качестве начала напряженной недели в Соединенных Штатах, укрепляя поддержку Украины», — рассказал AP анонимный источник.
Зеленский в США выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, в четверг запланирована встреча в Белом доме с Байденом.
Украинский лидер намерен потребовать у США оружие для реализации «плана победы». Он также может потребовать вступления Украины в НАТО и Евросоюз.
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