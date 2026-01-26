Зеленский поручил срочно принять дополнительные меры по обороне Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил командующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Михаилу Федорову срочно принять дополнительные меры по обороне Харькова. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

В ходе совещания по энергетике украинский лидер выразил особую обеспокоенность судьбой Харькова и Харьковской области. Он дал указания по поводу защиты региона, а также восстановления других.

Зеленский заявил, что в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях сейчас сохраняется самая сложная ситуация с энергоснабжением.

«Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — необходимо действовать быстрее», — подчеркнул он.

Украинский лидер также поручил подчиненным проверить готовность социальной инфраструктуры в Киеве и проанализировать возможности для срочной закупки оборудования для альтернативного теплоснабжения и генерации.

Ранее украинская энергетика вновь оказалась под массированной атакой. ВС России нанесли новый комбинированный удар беспрецедентной силы.