Беспрецедентный комбо-удар. Украинская энергетика вновь оказалась под массированным ударом

«Цирконы», «Искандеры», Ту-22м3 на подходе — по Украине нанесли новый комбинированный удар беспрецедентной силы. Всю ночь в стране гремели непрекращающиеся взрывы: Киев и Харьков содрогнулись от ударов, а карта воздушных тревог засветилась тревожным красным цветом.

Украинский телеканал «Общественное» первым опубликовал сообщение о взрывах, слышных в столице. Согласно онлайн-карте воздушных тревог, сирены завыли в каждой области страны.

В свою очередь, украинский блогер Анатолий Шарий написал в своем телеграм-канале, что ожидается один из самых массированных обстрелов Киева. По его данным, в сторону столицы летели около пяти баллистических ракет, целясь в ТЭЦ-5 и ключевую подстанцию.

Шарий также сообщил о трех сильнейших взрывах в Белой Церкви. Он отметил, что российские силы пытаются атаковать киевскую подстанцию, которая соединяет Ровенскую АЭС со столицей.

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» подтвердил мощный ракетный удар по Киеву.

«Было 2 гиперзвуковых „Циркона“. Около 10 баллистических и крылатых ракет „Искандер“. Угроза пуска ракет Х-22», — написали военкоры со ссылкой на мониторинговые каналы.

Кроме того, по их данным, к пусковым рубежам с севера приближаются ракетоносцы Ту-22м3, а Киев и область продолжают атаковать дроны-камикадзе.

Ранее западные СМИ сообщили, что российские военные могли нанести удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет «Циркон» с наземных пусковых установок.