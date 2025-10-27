Зеленский попросил у США не только Tomahawk, но и их аналоги

Президент Украины Владимир Зеленский попросит США предоставить не только дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но и их аналоги. Об этом он сообщил Axios .

«Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил: Украине даже не потребуется немедленно применять ракеты. По его словам, если российский лидер Владимир Путин осознает, что молчание может привести к «проблемам с российскими энергетическими объектами», это побудит его к переговорам.

Президент Украины сообщил, что его встреча с Трампом касалась давления на Россию.

«Я думаю, он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно… для дипломатии», — сказал он.

Зеленский также выразил надежду на введение новых вторичных санкций.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что президент Украины выпрашивает Tomahawk для ударов по гражданской инфраструктуре и имиджу России. При этом украинский лидер заявил, что ВСУ якобы никогда не били американским дальнобойным оружием вглубь территории России.