В США не исключили передачу ВСУ ракет, способных долетать до Москвы и Петербурга

США могут передать Украине ракеты Tomahawk дальностью до 2500 километров и снять ограничения на применение ATACMS. Об этом написал колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, этот вопрос Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали в пятницу, но Tomahawk пока не включили в список вооружений. Однако к нему могут вернуться, если урегулировать ситуацию на Украине в ближайшее время не получится.

«Трамп спросил Зеленского: почему вы не бьете по Москве? Зеленский ответил: мы можем, если вы дадите оружие. Трамп заявил, что Украине следует оказать большее давление на Путина. Не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — написал Игнатиус.

Такая позиция у американского президента, по словам журналиста, сложилась по трем причинам. Во-первых, он считает, что Владимир Путин не уважает его, игнорируя призывы прекратить огонь. Во-вторых, он оценил эффективность американских вооружений в конфликте с Ираном. В-третьих, он полагает, что Россия пойдет на переговоры, только если столкнется на поле боя с более сильным противником.

Таким образом, Трамп решил устроить «эскалацию ради деэскалации», подытожил Игнатиус.

Накануне американский лидер заявил, что введет новые жесткие пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован через 50 дней.