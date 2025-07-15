Трамп может позволить ВСУ использовать ATACMS для ударов вглубь России

Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом со ссылкой на источник сообщила The Washington Post.

По словам собеседника издания, республиканец также может дать распоряжение о том, чтобы поставить ВСУ и дополнительные ATACMS, дальность полета которых составляет 300 километров.

Помимо этого, по данным WP, Трамп рассматривал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Такая вероятность обсуждалась в пятницу, 11 июля, но сейчас, как уверяет автор материала, Tomahawk не входит в список поставок.

Tomahawk — это крылатые ракеты большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. У этого оружия есть несколько модификаций, дальность их полета составляет до 2,5 тысячи километров.