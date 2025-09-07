Зеленский похвастался началом строительства оружейного завода в Дании

Украина начала строительство совместного оружейного завода на территории Дании для производства компонентов ракет и беспилотников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении в субботу.

Президент Украины уточнил, что предприятие будет выпускать компоненты для украинских ракет и дронов. Точное место расположения завода он не назвал.

«Также создаем новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов», — заявил Зеленский.

Ранее генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о требовании Зеленского к Европе. Украина ожидает поставки 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня.