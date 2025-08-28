Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Европы предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня. Об этом телеканалу Sky News сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Производительность Запада на данный момент — около двух миллионов снарядов, этого недостаточно. Нам необходимо больше, 50% снарядов произведут в Rheinmetall. Зеленский мне говорил, что им нужно 2,5 миллиона снарядов, даже если у них будет прекращение огня», — сказал он.

Паппергер отметил, что для полного восстановления арсеналов Европы потребуется не менее 10 лет.

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей вооружений и военной техники. За счет оборонных заказов в первом квартале 2025 года оборот компании увеличился до 2,3 миллиарда евро.

