Кремль исключил изменение ситуации в зоне СВО после поставок F-16 Украине
Песков: истребители F-16 не станут для ВСУ волшебной таблеткой
Поставки странами Запада истребителей F-16 украинским войска не приведут к значимым изменениям ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в ходе продолжения боевых действий количество военных самолетов значительно сократится, потому что российские военные начнут их уничтожать.
«Здесь нет волшебной таблетки. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут», — заявил Песков.
О передаче Украине первых истребителей F-16 в минувшую среду, 31 июля, со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. По словам собеседников, в партию вошло небольшое количество боевых самолетов. Они подчеркнули, что истребители прибыли на Украину в конце обещанного срока.
Косвенно прибытие истребителей на Украину подтвердила британская газета The Telegraph, сообщившая, что F-16 совершили первые боевые вылеты. Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины в комментарии опровергать эту информацию не стал.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что официального подтверждения получения истребителей не будет до заявлений западных партнеров.