Кремль исключил изменение ситуации в зоне СВО после поставок F-16 Украине

Поставки странами Запада истребителей F-16 украинским войска не приведут к значимым изменениям ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ходе продолжения боевых действий количество военных самолетов значительно сократится, потому что российские военные начнут их уничтожать.

«Здесь нет волшебной таблетки. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут», — заявил Песков.