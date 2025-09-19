В ЕС задумались о санкциях против платежной системы «Мир»

Еврокомиссия предложила внести в 19-й пакет санкций против России ограничения против российской платежной системы «Мир». Об этом в социальной сети X заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы занимаемся санкциями к российской платежной системе „Мир“», — сказала она.

На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо рассказала, что Еврокомиссия уже внесла предложения по 19-му пакету санкций против России.

«Можем подтвердить, что комиссия приняла 19-й пакет санкций против России», — добавила она.

На том же брифинге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций предложила использовать активы России для обеспечения кредитов Украине. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы работаем решением финансирования оборонных усилий Украины за счет заблокированных российских активов. Мы можем предоставить Киеву кредит на возмещение ущерба. Сами активы мера не тронет, а риски нам придется нести коллективно», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее в ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России на полгода.