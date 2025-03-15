Зеленский подписал указ о создании группы по мирным переговорам

Украинскую группу по мирным переговорам на постоянной основе возглавил глава офиса президента страны Андрей Ермак. Это следует из распоряжения украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованного на официальном сайте его офиса .

В состав также вошли заместитель главы офиса президента Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Ермак получил право менять состав группы по согласованию с Министерством иностранных дел и привлекать для работы сотрудников любых государственных органов, предприятий и учреждений.

В таком же составе украинская делегация на этой неделе посетила Саудовскую Аравию, где провела переговоры с представителями США. По итогам встречи стороны договорились о введении временного перемирия на 30 дней для дальнейшей работы по полному урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов дать согласие на временное прекращение боевых действий, но при учете ряда нюансов. Он пояснил, что нужно решить вопросы контроля и верификации соблюдения перемирия на всей линии соприкосновения.



Кроме того, нужно понять, как быть с заблокированными бойцами ВСУ в Курской области, а также с мобилизацией и получением оружия на Украине. Глава государства пояснил, что России нужны гарантии выхода из предварительного соглашения на долгосрочный мир.