Зеленского назвали глупцом из-за сделки с США

Президент Владимир Зеленский позволил собой манипулировать европейцам и в итоге отдает Украину американцам. Такое заявление сделал президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети Х .

По его словам, западные европейцы «не знают, куда идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда». Он назвал сделку Украины и США по редкоземельным металлам глупостью Зеленского.

«Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!» — подчеркнул Петро.

Украинские власти 25 февраля согласовали с США условия сделки по совместной разработке минеральных ресурсов. В финальной версии проекта отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности. Документ планируется подписать во время визита Зеленского в Вашингтон, поездка может состояться уже в ближайшие недели.

Согласно проекту соглашения, стороны создадут фонд, в который Украина будет отчислять 50% будущих доходов от добычи ресурсов, в том числе нефти и газа.