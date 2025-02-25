Названа возможная дата подписания сделки между США и Украиной

AFP: США и Украина могут подписать сделку по металлам 28 февраля

Соединенные Штаты и Украина могут подписать сделку по редкоземельным металлам 28 февраля. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным издания, церемонию подписания планируется провести в Вашингтоне.

Ранее источники Financial Times сообщили, что Украина и США согласовали условия сделки по совместной разработке минеральных ресурсов. При этом в финальной версии проекта нет упоминаний о гарантиях безопасности. Однако украинские власти согласились на новые условия сделки, несмотря на отсутствие этих гарантий.

Согласно проекту соглашения, стороны создадут фонд, в который Украина будет отчислять 50% будущих доходов от добычи ресурсов, включая газ и нефть. Деятельность организации не коснется ресурсов, поступающих в госказну республики. Это касается работы «Укрнафты» и «Нафтогаза».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах.