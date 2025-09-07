Зеленский отреагировал на пожар в здании кабмина Украины новыми требованиями

Пожар в здании кабинета министров Украины в Киеве охватил свыше тысячи квадратных метров. Его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что здание правительства впервые пострадало от атак. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что было выпущено более 800 атак дронов и 13 ракет. Он призвал США принять меры.

По словам украинского лидера, в результате удара было повреждено здание кабинета министров, где начался пожар на верхних этажах. Минобороны России эту информацию не подтвердило.

Зеленский обвинил Россию в якобы «затягивании конфликта», заявив, что «давно могла начаться реальная дипломатия».

«Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», — написал Зеленский.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Z: Русская весна» сообщил, что по военным объектам на территории Украины начался массированный удар более чем 700 дронами. По данным канала, 116 дронов типа «Герань» уже атаковали цели в районе Киева и в других регионах. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове.