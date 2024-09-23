«План победы» Зеленского раскрыли на Западе

В подготовленном украинским президентом Владимиром Зеленским «плане победы» есть четыре основных пункта. Об этом сообщила газета The Times .

Один из них подразумевает предоставление стране гарантий безопасности от Запада. Также Зеленский рассчитывает на продолжение международной финансовой помощи стране, поставки Украине определенных современных вооружений и продолжение наступательных операций ВСУ.

По информации источника, новый план не содержит намерений Украины по вступлению в Евросоюз и НАТО. При этом в документе есть пункт, по которому нападение на одного члена военного блока приравнивается к нападению на весь блок.

В ходе совместной конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявлял, что в 2024 году должна быть поставлена точка в конфликте с Россией. Он сообщил о необходимости провести еще один «саммит мира», который принесет решение проблемы.