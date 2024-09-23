«План победы» Зеленского раскрыли на Западе
Times раскрыла четыре пункта «плана победы» Зеленского
В подготовленном украинским президентом Владимиром Зеленским «плане победы» есть четыре основных пункта. Об этом сообщила газета The Times.
Один из них подразумевает предоставление стране гарантий безопасности от Запада. Также Зеленский рассчитывает на продолжение международной финансовой помощи стране, поставки Украине определенных современных вооружений и продолжение наступательных операций ВСУ.
По информации источника, новый план не содержит намерений Украины по вступлению в Евросоюз и НАТО. При этом в документе есть пункт, по которому нападение на одного члена военного блока приравнивается к нападению на весь блок.
В ходе совместной конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявлял, что в 2024 году должна быть поставлена точка в конфликте с Россией. Он сообщил о необходимости провести еще один «саммит мира», который принесет решение проблемы.