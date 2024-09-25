Зеленский на заседании СБ ООН отказался от мирных переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН раскритиковал сторонников мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он выступил против такого разрешения украинского конфликта.

«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <…> Россию можно только принудить к миру», — заявил он.

При этом Зеленский не уточнил, какие конкретные действия он имел в виду.

Кроме того, украинский лидер призвал использовать его формулу мира и «подготовить второй саммит мира» на Украине, но не сказал, что на нем будут обсуждаться. Последнее не помешало ему пригласить Китай, Бразилию, США и другие страны принять участие в процессе решения конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН отметил, что мировое сообщество так и не приблизилось к установлению мира на Украине. По его словам, гонка вооружений между крупными державами все больше ускоряется, а вот пространство для дипломатии — сокращается.