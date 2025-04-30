Зеленский отменил интервью американскому телеканалу после встречи с Трампом

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Риме отменил интервью, которое обещал дать американскому телеканалу ABC 27 апреля. Об этом сообщил сайт Axios .

«Это была прекрасная встреча, и Зеленский не захотел рисковать», — сообщил изданию источник.

Формальным поводом для отмены интервью стали технические трудности с переводом.

Ранее сам Трамп рассказал в интервью, что общаться с российским президентом Владимиром Путиным ему проще, чем с Зеленским, потому что первый готов договариваться, а второй все время что-то требует.

Находящийся под следствием депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп уничтожает имидж Зеленского, лишая его поддержки и принуждая Украину заключить мирное соглашение.