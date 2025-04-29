«Бьет намного больнее». В Раде раскрыли, что Трамп приберег для Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп, уничтожает имидж президента Украины Владимира Зеленского и лишает его поддержки, принуждая его к миру. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Как считает депутат, для Зеленского то, что делает Трамп страшнее всяких разоблачений или санкций, потому что его действия на корню уничтожают имидж Зеленского.

«Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки — Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — написал парламентарий.

По словам депутата, Трамп бьет в самую больную точку главы киевского режима.

«Из грязи — в князи: обратное превращение», — одной фразой описал народный избранник положение Зеленского.

Ранее в Европе аналитики пришли к выводу, что Зеленский из-за своих действий оказался в тупике в переговорах по Украине. Зеленскому теперь не на кого надеяться: США грозятся остановить военную поддержку, а европейские союзники помогают только на словах.